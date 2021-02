L’Emilia-Romagna come Brescia: scatta la zona arancione in 14 comuni. Nuove zone rosse in Abruzzo (Di martedì 23 febbraio 2021) Per 14 comuni delL’Emilia-Romagna, da giovedì 25 febbraio entrerà in vigore la zona arancione. La decisione, in capo alla Regione, arriva dopo aver osservato una «situazione di progressiva criticità a causa dell’incremento dei contagi da Coronavirus». È lo stesso destino che è toccato, con effetto immediato, alla provincia di Brescia: lì il provvedimento è scattato alle 18 di oggi, 23 febbraio, e resterà in vigore fino al 2 marzo 2021, con «eventuale proroga sulla base dell’evoluzione del contesto epidemiologico», ha scritto Attilio Fontana nell’ordinanza. Per quanto riguarda i comuni delL’Emilia-Romagna si tratta – spiega una nota della stessa Regione – di una misura che riguarda tutti i comuni che ... Leggi su open.online (Di martedì 23 febbraio 2021) Per 14del, da giovedì 25 febbraio entrerà in vigore la. La decisione, in capo alla Regione, arriva dopo aver osservato una «situazione di progressiva criticità a causa dell’incremento dei contagi da Coronavirus». È lo stesso destino che è toccato, con effetto immediato, alla provincia di: lì il provvedimento èto alle 18 di oggi, 23 febbraio, e resterà in vigore fino al 2 marzo 2021, con «eventuale proroga sulla base dell’evoluzione del contesto epidemiologico», ha scritto Attilio Fontana nell’ordinanza. Per quanto riguarda idelsi tratta – spiega una nota della stessa Regione – di una misura che riguarda tutti iche ...

RegioneER : Data Valley, protocollo con la @RegioneER : anche l'Istituto nazionale di Astrofisica sceglie il Tecnopolo di Bolog… - RegioneER : #sanitaER #Coronavirus L'aggiornamento per l’Emilia-Romagna: su oltre 35mila tamponi 1.588 nuovi positivi. 1.339 gu… - fanpage : 14 comuni dell'Emilia passano in zona 'arancione scuro' per l'impennata di contagi - Ciacono86 : RT @Ruffino_Lorenzo: Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia, Molise, Trento e Toscana stanno avendo degli aumenti dei nuovi casi. Bolzano invec… - infoitinterno : EMILIA-ROMAGNA: Covid, decise restrizioni speciali per l'Imolese e alcuni comuni ravennati -

Ultime Notizie dalla rete : L’Emilia Romagna Musei e parchi, nelle regioni “gialle” riparte la cultura Il Sole 24 ORE