Lazio-Bayern 1-4 diretta live | Reina respinge su Lewandowski

(Di martedì 23 febbraio 2021) 40'st La partita in questo momento si sta solamente trascinando alla fine. Ilgestisce, laha perso speranze e forze. 36'st Doppio cambio per Inzaghi, fuori Luis Alberto...

ChampionsLeague : GOAL! Lazio 1-4 Bayern (Correa 49'). #UCL - SpheraSports : Lazio-Bayern. - 442oons : HT Lazio 0 Bayern 3 - DialloAyouba15 : RT @ActuFoot_: ? MI-TEMPS ! LAZIO ???? 0-3 ???? BAYERN - emanuelepalma74 : #LazioBayern il Bayern che esce dall’aria col lancio lungo. Il Bayern. Il Bayern si..la Lazio no. -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Bayern

21'st Mancino di Alaba , che va vicino all'incrocio dei pali con Reina che guarda. 20'st Fallo di Marusic - ammonito, è il quarto - su Coman. Punizione dal limite per il. 18'st Verticalizzazione immediata di Milinkovic per lo scatto d' Immobile , conclusione di prima intenzione dell'attaccante biancoceleste, ma Neuer blocca.Champions League, in campoMonaco 0 - 4. Si gioca anche Atletico Madrid - Chelsea 0 - 0 DIRETTA I GOL Lewandowski porta avanti ilall'Olimpico al 9', raddoppio di Musiala al 24'. Il Terzo gol lo realizza ...Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo italiano, è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Francesco Benvenuti e ...Lazio 0. Bayern Monaco 4. Il Bayern approfitta dell'ennesimo errore in fase offensiva della Lazio e si invola in contropiede e arriva facilmente nell area avversaria. Sanè approfitta del rimpallo a ...