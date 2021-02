La Pandemia e il Covid fanno perdere i capelli (Di martedì 23 febbraio 2021) Lo stress causato dalla Pandemia può causare anche la perdita di capelli. Molti medici, infatti, segnalano che dall’inizio dell’emergenza Covid è aumentato il numero dei pazienti che lamentano tale processo fisiologico. Il fenomeno riguarda sia uomini che donne. Il New York Times riporta che le ricerche su Google inerenti la perdita dei capelli sono aumentate dell?8% negli ultimi 12 mesi. Secondo la società di data science Spate, l’argomento è stato cercato in media oltre 829.000 volte al mese negli Stati Uniti. E anche in Italia, Google trend conferma i risultati. Sono due le ragioni connesse alla Pandemia che possono innescare la perdita di capelli: la prima riguarda lo stress generato nelle persone dalla situazione di emergenza; la seconda è rappresentata dalla risposta ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 23 febbraio 2021) Lo stress causato dallapuò causare anche la perdita di. Molti medici, infatti, segnalano che dall’inizio dell’emergenzaè aumentato il numero dei pazienti che lamentano tale processo fisiologico. Il fenomeno riguarda sia uomini che donne. Il New York Times riporta che le ricerche su Google inerenti la perdita deisono aumentate dell?8% negli ultimi 12 mesi. Secondo la società di data science Spate, l’argomento è stato cercato in media oltre 829.000 volte al mese negli Stati Uniti. E anche in Italia, Google trend conferma i risultati. Sono due le ragioni connesse allache possono innescare la perdita di: la prima riguarda lo stress generato nelle persone dalla situazione di emergenza; la seconda è rappresentata dalla risposta ...

GassmanGassmann : 95.486 deceduti con covid in Italia dall’inizio della pandemia. Trecento i medici morti per salvare altre vite.Teni… - Tg3web : Tocca agli Stati Uniti il triste primato delle vittime del covid, con quasi 500 mila morti in meno di un anno. 'Più… - eleonoraforenza : Stasera ?@Presa_Diretta? ribadisce chiaramente quanto il diritto alla cura per tutt@ sia sotto il ricatto del profi… - Italia00000 : RT @riktroiani: L'allarme dell'#Onu: 'Il virus è stato usato come pretesto per reprimere il dissenso e criminalizzare le libertà'. https:… - vocedelpatriota : Caretta (FdI): Covid, inchiesta di The Guardian conferma opacità del governo nella gestione della pandemia -