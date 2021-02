Imprese: rapporto Ubi-Adapt, presenza cresce in base a dimensioni azienda (Di martedì 23 febbraio 2021) Milano, 23 feb. (Adnkronos) – Il welfare aziendale è presente più frequentemente nelle Imprese più grandi, in particolare del Nord Italia. Il 44% delle intese in questo campo sono state sottoscritte in Imprese con oltre mille dipendenti, con una netta prevalenza di accordi, il 69%, sottoscritti nelle regioni del Nord del Paese. E’ quanto emerge dal rapporto sul welfare occupazionale e aziendale in Italia promosso dalla Scuola di alta formazione in Relazioni industriali e di lavoro di Adapt e dall’Osservatorio Ubi Welfare di Ubi Banca, del gruppo Intesa Sanpaolo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 23 febbraio 2021) Milano, 23 feb. (Adnkronos) – Il welfarele è presente più frequentemente nellepiù grandi, in particolare del Nord Italia. Il 44% delle intese in questo campo sono state sottoscritte incon oltre mille dipendenti, con una netta prevalenza di accordi, il 69%, sottoscritti nelle regioni del Nord del Paese. E’ quanto emerge dalsul welfare occupazionale ele in Italia promosso dalla Scuola di alta formazione in Relazioni industriali e di lavoro die dall’Osservatorio Ubi Welfare di Ubi Banca, del gruppo Intesa Sanpaolo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Imprese: rapporto Ubi-Adapt, presenza cresce in base a dimensioni azienda (2)... - TV7Benevento : Imprese: rapporto Ubi-Adapt, presenza cresce in base a dimensioni azienda... - UNRIC_Italia : Lo sviluppo di piattaforme di #lavoro digitali genera opportunità e sfide per i lavoratori e le imprese. È necessar… - GMTConsultingMI : Terzo Rapporto ADAPT: più welfare prima e dopo la crisi - brun_montesano : e governare le popolazioni colonizzate, o il saggio di Giovanni Arrighi ( -