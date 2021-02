Il governo accelera sul nuovo decreto Il Cts a Draghi | serve prudenza | tenere ancora chiuse palestre e cinema

(Di martedì 23 febbraio 2021) Domani comunicazione del ministro della Salute alla Camera. Salvini da: «Abbiamo parlato di riaperture». La richiesta delle Regioni: «Aprire ristoranti a cena dove si può». Il ministro Patuanelli: protocollo con Cts per la ripartenza della ristorazione

Ilsul nuovo dpcm con le norme anti - contagio da Covid. Una riunione del premier Mario Draghi è in corso con i ministri sul dossier Covid. Alla riunione partecipano anche gli esperti ...... "Dove la situazione sanitaria è sotto controllo e rispettando i protocolli di sicurezza - ha detto l'ex ministro dell'Interno del primoConte - , i ristoranti devono poter lavorare anche la ...Il governo accelera sul nuovo dpcm con le norme anti-contagio da Covid. Una riunione del premier Mario Draghi è in corso con i ministri sul dossier Covid.Il governo accelera sul nuovo dpcm con le norme anti-contagio da Covid. Una riunione del premier Mario Draghi è in corso con i ministri sul dossier Covid ...