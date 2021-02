Il Bayern Monaco distrugge la Lazio | 4-1 all' Olimpico e quarti già in tasca

SkySport : LAZIO-BAYERN MONACO 1-4 Risultato finale ? ? #Lewandowski (9') ? #Musiala (24') ? #Sane (42') ? aut. #Acerbi (47')… - GoalItalia : L’approdo in Baviera sponsorizzato da Guardiola ?? Una stagione vissuta da vice di Neuer ?? L'anno di Pepe Reina al… - DiMarzio : #Alaba annuncia l'addio al #Bayern. Cifre e dettagli dell'accordo con il #RealMadrid - ChryTheking : RT @_grazy87: Il Bayern Monaco in difesa è osceno - TV7Benevento : **Calcio: Champions, Lazio-Bayern Monaco 1-4**... -

ROMA - Si fa davvero in salita la strada della Lazio in Champions League , battuta 4 - 1 dal, all'Olimpico, nell'andata degli ottavi di finale. La squadra di Flick passa in vantaggio con Lewandowski , al 9', bravo a sfruttare un retropassaggio folle di Musacchio saltando Reina ...ROMA - Troppo forti per metterli in difficoltà. La Lazio esce pesantemente sconfitta dalla sfida dell'Olimpico contro ile ora l'impresa di qualificarsi ai quarti di finale della Champions League sembra impossibile. Contro i campioni d'Europa e del mondo in carica, la squadra di Inzaghi ci mette anche del ...La Lazio di Simone Inzaghi perde sonoramente l’andata degli ottavi di finale all’Olimpico contro i campioni in carica del Bayern Monaco. Un errore di Musacchio spiana la strada ai bavaresi, che ...(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Sfidare il Bayern Monaco agli ottavi di Champions League "ha un significato importante per la società, il sottoscritto, tutti gli addetti ai lavori e soprattutto per i tifosi.