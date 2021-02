I Boeing 777 sono stati messi a terra in tutto il mondo dopo un incidente (Di martedì 23 febbraio 2021) (foto: Andy Cross/Getty Images)Un aereo prodotto dalla Boeing il 21 febbraio è stato costretto a rientrare in aeroporto pochi minuti dopo il decollo, a causa di un guasto al motore che ha provocato l’esplosione della turbina destra dell’aereo. A seguito dell’incidente, la casa produttrice ha raccomandato la messa a terra di tutti i 128 velivoli equipaggiati con turboventole Pratt & Whitney, cioè quella esplosa in volo. “Mentre le indagini sono in corso” riporta la nota della compagnia, “raccomandiamo l’interruzione di tutte le operazioni dei 69 Boeing 777 in servizio e dei 59 in deposito, equipaggiati con i motori Pratt & Whitney 4000-112”. Il Boeing 777 era decollato da Denver ed era diretto a Honolulu, ma dopo pochi minuti è stato costretto ... Leggi su wired (Di martedì 23 febbraio 2021) (foto: Andy Cross/Getty Images)Un aereo prodotto dallail 21 febbraio è stato costretto a rientrare in aeroporto pochi minutiil decollo, a causa di un guasto al motore che ha provocato l’esplosione della turbina destra dell’aereo. A seguito dell’, la casa produttrice ha raccomandato la messa adi tutti i 128 velivoli equipaggiati con turboventole Pratt & Whitney, cioè quella esplosa in volo. “Mentre le indaginiin corso” riporta la nota della compagnia, “raccomandiamo l’interruzione di tutte le operazioni dei 69777 in servizio e dei 59 in deposito, equipaggiati con i motori Pratt & Whitney 4000-112”. Il777 era decollato da Denver ed era diretto a Honolulu, mapochi minuti è stato costretto ...

OperaSpaziale : Un'idea per riutilizzare i Boeing 777... - OperaSpaziale : No, cmq, dicono che vanno alla grande ora i Boeing 777... - LaStampaTV : VIDEO | La Boeing sospende i voli dei suoi 777: ecco perché l'azienda americana ferma i suoi aerei - edmondo_minisci : RT @repubblica: Boeing nei guai per un nuovo incidente, restano a terra 128 aerei: Il gruppo dopo l'esplosione di un motore avvenuta domeni… - valent_nico : RT @repubblica: Boeing nei guai per un nuovo incidente, restano a terra 128 aerei: Il gruppo dopo l'esplosione di un motore avvenuta domeni… -