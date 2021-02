Guardiani della Galassia, James Gunn: "Non vedremo più Groot da adulto" (Di martedì 23 febbraio 2021) Il regista James Gunn ha confermato che la versione adulta di Groot non apparirà mai più nella saga di Guardiani della Galassia dopo la sua morte nel primo film. Chiunque abbia visto Guardiani della Galassia sa cosa è successo a Groot, morto nel primo film, e il regista James Gunn ha appena confermato che non lo rivedremo più nella versione adulta in nessun film della serie. Lunedì pomeriggio James Gunn ha risposto ad alcune domande dei fan su Instagram confermando che non vedremo mai più Groot in versione adulta in Guardiani della ... Leggi su movieplayer (Di martedì 23 febbraio 2021) Il registaha confermato che la versione adulta dinon apparirà mai più nella saga didopo la sua morte nel primo film. Chiunque abbia vistosa cosa è successo a, morto nel primo film, e il registaha appena confermato che non lo ripiù nella versione adulta in nessun filmserie. Lunedì pomeriggioha risposto ad alcune domande dei fan su Instagram confermando che nonmai piùin versione adulta in...

