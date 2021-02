Gillian Anderson con Viola Davis nella serie The First Lady, dopo la Thatcher sarà Eleanor Roosevelt (Di martedì 23 febbraio 2021) dopo la Lady di Ferro inglese sarà Eleanor Roosevelt: Gillian Anderson ci ha preso gusto ad interpretare figure istituzionali che hanno fatto la storia e dopo l’impressionante interpretazione di Margaret Thatcher in The Crown si calerà nei panni della First Lady in carica dal 1933 al 1945, la più longeva della storia americana. Lo farà per la serie antologica The First Lady, che racconta le storie delle mogli dei presidenti più importanti d’America: un ruolo, quello della First Lady, che negli Stati Uniti è codificato e normato per legge, con compiti specifici, un ufficio personale e un budget da spendere per la ... Leggi su optimagazine (Di martedì 23 febbraio 2021)ladi Ferro ingleseci ha preso gusto ad interpretare figure istituzionali che hanno fatto la storia el’impressionante interpretazione di Margaretin The Crown si calerà nei panni dellain carica dal 1933 al 1945, la più longeva della storia americana. Lo farà per laantologica The, che racconta le storie delle mogli dei presidenti più importanti d’America: un ruolo, quello della, che negli Stati Uniti è codificato e normato per legge, con compiti specifici, un ufficio personale e un budget da spendere per la ...

