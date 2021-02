È morta la giovane leonessa Aasha al Bioparco: ecco cosa è successo (Di martedì 23 febbraio 2021) Si è sperato fino alla fine, ma la giovane leonessa Aasha non ce l'ha fatta e si è spenta al Bioparco di Roma , assistita dal veterinario dott. Klaus Friedrich, dal curatore generale Yitzhak Yadid e ... Leggi su leggo (Di martedì 23 febbraio 2021) Si è sperato fino alla fine, ma lanon ce l'ha fatta e si è spenta aldi Roma , assistita dal veterinario dott. Klaus Friedrich, dal curatore generale Yitzhak Yadid e ...

