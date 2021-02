Covid-19, boom contagi: Brescia e altri 9 comuni in zona arancione rinforzata (Di martedì 23 febbraio 2021) È stato registrato un boom di contagi da Covid-19 in vari comuni italiani, in particolare nella provincia di Brescia. Per tale motivo, è scattata la fascia arancione rinforzata in varie zone. Tale decisione è stata annunciata dall’assessore regionale della Lombardia al Welfare Letizia Moratti. Nella provincia di Brescia è stato segnalato un evidente aumento di contagi e non solo. Qui anche i ricoveri sono aumentati, a causa della diffusione delle varianti del virus. Cosa accade nei comuni in cui è stata messa in atto la fascia arancione rinforzata? Scuole d’infanzia, i nidi, scuole elementari e medie resteranno chiusi. contagi Covid-19 in Italia, è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 23 febbraio 2021) È stato registrato undida-19 in variitaliani, in particolare nella provincia di. Per tale motivo, è scattata la fasciain varie zone. Tale decisione è stata annunciata dall’assessore regionale della Lombardia al Welfare Letizia Moratti. Nella provincia diè stato segnalato un evidente aumento die non solo. Qui anche i ricoveri sono aumentati, a causa della diffusione delle varianti del virus. Cosa accade neiin cui è stata messa in atto la fascia? Scuole d’infanzia, i nidi, scuole elementari e medie resteranno chiusi.-19 in Italia, è ...

