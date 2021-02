Congo | Ak-47 e macete | così è avvenuto l’agguato al convoglio italiano Inchiesta dei pm di Roma

(Di martedì 23 febbraio 2021) L’ambasciatore Attanasio e il carabiniere Iacovacci inda venerdì. I ribelli del Fdrl negano responsabilità. I magistrati firmano le prime deleghe d’indagine per ricostruire gli eventi

Ultime Notizie dalla rete : Congo macete

Il Sole 24 ORE

... il ministro degli Esteri: troveremo assassini di Attanasio L'ambasciatore Attanasio e il carabiniere Iacovacci inda venerdì. I ribelli del Fdrl negano responsabilità. I magistrati firmano le ...... il ministro degli Esteri: troveremo assassini di Attanasio L'ambasciatore Attanasio e il carabiniere Iacovacci inda venerdì. I ribelli del Fdrl negano responsabilità. I magistrati firmano le ...Atterrato alle 23.20 da Goma l'aereo militare che ha riportato in patria i corpi di Attanasio e Iacovacci. La preghiera di papa Francesco. Il ministro degli Esteri mercoledì riferirà in Parlamento ...L'aereo di Stato con a bordo i feretri dell'ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in Congo, è atterrato ieri a tarda sera ...