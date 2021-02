Caos procure: gip Matassa, 'perché lettera a Mattarella non l'hanno firmata tutti magistrati?' (4) (Di martedì 23 febbraio 2021) (Adnkronos) - Nel documento è scritto: 'Lo scandalo continua'. "I francesi direbbero “Soyons réalistes!”, ovvero guardiamo alle cose provando a vederle per come esse sono. Per giustificare “la sua verità” – dopo essere stato velocemente (una rapidità davvero mai vistasi nella storia della Giustizia italiana) azzerato dal consesso degli umani – l'ex magistrato Palamara racconta in un libro centinaia di fatti tutti di rilevanza penale. Alcuni magistrati – solo alcuni – vengono sbattuti fuori con ignominia, altri – nelle precise, identiche condizioni – non solo non si fanno da parte, ma continuano a svolgere le loro alte mansioni addirittura vestendo il ruolo di giudici delle condotte che loro stessi hanno condiviso". "Non pensa che questo sia un paradosso inaccettabile?- dice - E allora torniamo alla frase dei francesi che, durante il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) (Adnkronos) - Nel documento è scritto: 'Lo scandalo continua'. "I francesi direbbero “Soyons réalistes!”, ovvero guardiamo alle cose provando a vederle per come esse sono. Per giustificare “la sua verità” – dopo essere stato velocemente (una rapidità davvero mai vistasi nella storia della Giustizia italiana) azzerato dal consesso degli umani – l'ex magistrato Palamara racconta in un libro centinaia di fattidi rilevanza penale. Alcuni– solo alcuni – vengono sbattuti fuori con ignominia, altri – nelle precise, identiche condizioni – non solo non si fanno da parte, ma continuano a svolgere le loro alte mansioni addirittura vestendo il ruolo di giudici delle condotte che loro stessicondiviso". "Non pensa che questo sia un paradosso inaccettabile?- dice - E allora torniamo alla frase dei francesi che, durante il ...

