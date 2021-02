Camogli, così i vigili del fuoco recuperano le bare in mare dopo la frana sotto il cimitero – Video (Di martedì 23 febbraio 2021) Sono riprese in mattinata le operazioni di ricerca e recupero delle bare finite in mare dopo il crollo di una parte del cimitero di Camogli avvenuta ieri. I vigili del fuoco sono impegnati nelle delicate operazioni con il nucleo sommozzatori, gli specialisti nautici, il reparto volo e i dronisti. Ecco come si stanno muovendo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Sono riprese in mattinata le operazioni di ricerca e recupero dellefinite inil crollo di una parte deldiavvenuta ieri. Idelsono impegnati nelle delicate operazioni con il nucleo sommozzatori, gli specialisti nautici, il reparto volo e i dronisti. Ecco come si stanno muovendo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

clikservernet : Camogli, così i vigili del fuoco recuperano le bare in mare dopo la frana sotto il cimitero – Video - Noovyis : (Camogli, così i vigili del fuoco recuperano le bare in mare dopo la frana sotto il cimitero – Video) Playhitmusic… - il_Giangi : #Camogli Crolla in mare un'ala del #Cimitero. Il mare di Camogli oggi era così pieno di morti che sembrava quello d… - TuttoQuaNews : RT @ilsecoloxix: Frana il #cimitero di #Camogli, oltre 200 bare in mare. Oggi arrivano i droni per individuare i feretri e cercare di recup… - O_Strunz : Il mare di #Camogli oggi era così pieno di morti che sembrava quello di #Lampedusa. (#Evanescence) #cimitero #23febbraio -

Ultime Notizie dalla rete : Camogli così Napoli, perde diamanti per 50mila euro al supermercato: subito dopo... spunta un video inspiegabile Com'è possibile perdere gioielli così preziosi, accompagnati dalla certificazione di purezza, e non ... Video su questo argomento Camogli, il cimitero crolla in mare: le sconcertanti immagini del giorno ...

Crollo del cimitero di Camogli, ipotesi esame del Dna sulle ossa. E arrivano gli psicologi della Protezione civile. Secondo molte persone residenti a Camogli il cimitero aveva dato già molti segni di cedimento in ...lo stesso sindaco 'ma mai - ha precisato - avrei potuto immaginare che la zona sarebbe crollata così ...

Crisi politica e Bce più «avara»: sui bond la Grecia batte l'Italia Il Sole 24 ORE Com'è possibile perdere gioiellipreziosi, accompagnati dalla certificazione di purezza, e non ... Video su questo argomento, il cimitero crolla in mare: le sconcertanti immagini del giorno ...Secondo molte persone residenti ail cimitero aveva dato già molti segni di cedimento in ...lo stesso sindaco 'ma mai - ha precisato - avrei potuto immaginare che la zona sarebbe crollata...