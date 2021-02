Bryan Fogel, autore del documentario su Khashoggi: “Renzi in Arabia Saudita? Regime barbaro. Nasconda la testa sotto la sabbia” (Di martedì 23 febbraio 2021) Bryan Fogel è l’autore e il regista del documentario The Dissident. Vive a Los Angeles ed è diventato un regista affermato nel 2018, quando ha vinto l’Oscar per il miglior documentario con Icarus, un docu-film sul doping in Russia. Sette mesi dopo la premiazione, è volato a Istanbul e ha bussato alla porta della fidanzata di Jamal Khashoggi, il giornalista Saudita ucciso alla vigilia delle nozze con Hatice Cengiz nel consolato Saudita di Istanbul da una squadra appositamente venuta da Riyad. Il documentario di Fogel è in Italia ed è distribuito sulla piattaforma miocinema.com di Lucky Red. La scorsa settimana Fogel ha accettato di concedere un’intervista al Fatto Quotidiano. Ci ha parlato della morte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021)è l’e il regista delThe Dissident. Vive a Los Angeles ed è diventato un regista affermato nel 2018, quando ha vinto l’Oscar per il migliorcon Icarus, un docu-film sul doping in Russia. Sette mesi dopo la premiazione, è volato a Istanbul e ha bussato alla porta della fidanzata di Jamal, il giornalistaucciso alla vigilia delle nozze con Hatice Cengiz nel consolatodi Istanbul da una squadra appositamente venuta da Riyad. Ildiè in Italia ed è distribuito sulla piattaforma miocinema.com di Lucky Red. La scorsa settimanaha accettato di concedere un’intervista al Fatto Quotidiano. Ci ha parlato della morte ...

