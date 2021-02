Aveva sottratto 2 milioni a una sua anziana paziente: medico nei guai (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno I Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno, all’esito di un’indagine delegata della Procura della Repubblica di Lagonegro, hanno eseguito il sequestro di beni per un valore complessivo di oltre 2 milioni di euro, nei confronti di un professionista del Basso Cilento, indagato per il reato di circonvenzione di incapace. Gli approfondimenti sono stati avviati a seguito della denuncia sporta dai nipoti di un’anziana benestante che, dopo la sua morte, si sono visti completamente esclusi dal testamento. Alla lettura delle ultime volontà della donna, infatti, i legittimi eredi hanno appreso che il patrimonio della zia era stato interamente donato ad un medico di San Giovanni a Piro (Sa), a loro del tutto sconosciuto. Nel corso delle successive attività d’indagine, gli investigatori delle Fiamme Gialle ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno I Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno, all’esito di un’indagine delegata della Procura della Repubblica di Lagonegro, hanno eseguito il sequestro di beni per un valore complessivo di oltre 2di euro, nei confronti di un professionista del Basso Cilento, indagato per il reato di circonvenzione di incapace. Gli approfondimenti sono stati avviati a seguito della denuncia sporta dai nipoti di un’benestante che, dopo la sua morte, si sono visti completamente esclusi dal testamento. Alla lettura delle ultime volontà della donna, infatti, i legittimi eredi hanno appreso che il patrimonio della zia era stato interamente donato ad undi San Giovanni a Piro (Sa), a loro del tutto sconosciuto. Nel corso delle successive attività d’indagine, gli investigatori delle Fiamme Gialle ...

