Attacco in Congo, i sei assalitori erano muniti di kalashnikov e machete. Le Fdlr negano ogni responsabilità (Di martedì 23 febbraio 2021) Emergono nuovi dettagli sulla morte dell'ambasciatore, Luca Attanasio, e del carabiniere, Vittorio Iacovacci, uccisi ieri, 22 febbraio, in un attentato nella Repubblica Democratica del Congo. Secondo un comunicato della presidenza Congolese i due italiani sono stati uccisi dai rapitori che hanno sparato a bruciapelo. Sei assalitori muniti di cinque kalashnikov e di un machete. Attanasio era a Goma da venerdì L'ambasciatore Attanasio – chiarisce ancora il comunicato – era arrivato a Goma già venerdì scorso. «Alle 10:15 di ieri il convoglio è caduto in un'imboscata più o meno 15 km da Goma e 3 km prima del Comune rurale di Kibumba, più precisamente a Kanyamahoro sulla RN2 in territorio di Nyiragongo», chiariscono le autorità Congolesi. Il gruppo armato ha sparato ...

