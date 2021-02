Ambasciatore e carabiniere uccisi in Congo, attesa per rientro salme e lutto in Italia (Di martedì 23 febbraio 2021) Bandiere a mezz’asta in tutto il Paese e attesa per il rientro delle salme. In Italia è un giorno di lutto all’indomani dell’attacco a Goma, nella Repubblica democratica del Congo, in cui sono stati uccisi l’Ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci. Con loro è morto anche Mustapha Milambo, autista del Programma alimentare mondiale. Le indagini sono in corso per cercar di far luce sull'attacco e sui responsabili. Leggi su tg24.sky (Di martedì 23 febbraio 2021) Bandiere a mezz’asta in tutto il Paese eper ildelle. Inè un giorno diall’indomani dell’attacco a Goma, nella Repubblica democratica del, in cui sono statil’Luca Attanasio e ilVittorio Iacovacci. Con loro è morto anche Mustapha Milambo, autista del Programma alimentare mondiale. Le indagini sono in corso per cercar di far luce sull'attacco e sui responsabili.

