Vittorio Iacovacci, il carabiniere ucciso si doveva sposare in estate (Di lunedì 22 febbraio 2021) Vittorio Iacovacci , morto in un attacco in Congo assieme all’ambasciatore Luca Attanasio e all’autista, era fidanzato e stava programmando le nozze per questa estate . Nella frazione di Sonnino dove... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 22 febbraio 2021), morto in un attacco in Congo assieme all’ambasciatore Luca Attanasio e all’autista, era fidanzato e stava programmando le nozze per questa. Nella frazione di Sonnino dove...

_Carabinieri_ : Immenso cordoglio del Comandante Generale #GenLuzi e dei #Carabinieri per l’uccisione del Car. Vittorio Iacovacci,… - Palazzo_Chigi : Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime profondo cordoglio del Governo e suo per la tragica morte di Luc… - luigidimaio : È una giornata buia e triste per l’Italia. Abbiamo appreso con grande sgomento e immenso dolore della morte del nos… - marinacor91 : RT @luigidimaio: È una giornata buia e triste per l’Italia. Abbiamo appreso con grande sgomento e immenso dolore della morte del nostro Amb… - marcocampanari : RT @Palazzo_Chigi: Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime profondo cordoglio del Governo e suo per la tragica morte di Luca Att… -