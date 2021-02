Veronica Peparini pubblica una foto piccante di Andreas Muller: lo scatto (Di lunedì 22 febbraio 2021) Veronica Peparini e Andreas Muller sono una coppia molto amata sui social. Di recente la maestra di ballo di Amici ha pubblicato uno scatto su ragazzo che non è passato inosservato. Ecco lo scatto in questione. Veronica e Andreas – Solonotizie24Veronica Peparini, foto piccante Andreas si è presentato a talent show di Amici per il banco di ballerino. Grazie a questa esperienza televisiva ha avuto modo di conoscere Veronica, all’epoca la sua maestra di ballo. Dopo un po’ di tempo sono usciti allo scoperto, anche perché Veronica era molto scettica per via della differenza d’età. A distanza di anni, il loro amore ha ... Leggi su solonotizie24 (Di lunedì 22 febbraio 2021)sono una coppia molto amata sui social. Di recente la maestra di ballo di Amici hato unosu ragazzo che non è passato inosservato. Ecco loin questione.– Solonotizie24si è presentato a talent show di Amici per il banco di ballerino. Grazie a questa esperienza televisiva ha avuto modo di conoscere, all’epoca la sua maestra di ballo. Dopo un po’ di tempo sono usciti allo scoperto, anche perchéera molto scettica per via della differenza d’età. A distanza di anni, il loro amore ha ...

