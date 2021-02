Uomini e Donne Spagna: il conduttore Jorge Javier Vázquez è il primo tronista gay del programma (Di lunedì 22 febbraio 2021) Jorge Javier Vázquez sarà il primo tronista gay di Uomini e Donne Spagna: volto noto di Telecinco dove ha condotto le versioni spagnoli di programmi come C'è Posta Per Te e il Grande Fratello. Anche in Spagna arriva la versione gay di Uomini e Donne: il primo tronista omosessuale del daytime iberico sarà Jorge Javier Vázquez, volto noto agli spettatori di Telecinco per aver presentato le versioni spagnoli di C'è Posta Per Te e il Grande Fratello. Era il 2016 quando in Italia Maria De Filippi rivoluzionò il daytime lanciando il primo trono gay di Uomini e Donne, un ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 22 febbraio 2021)sarà ilgay di: volto noto di Telecinco dove ha condotto le versioni spagnoli di programmi come C'è Posta Per Te e il Grande Fratello. Anche inarriva la versione gay di: ilomosessuale del daytime iberico sarà, volto noto agli spettatori di Telecinco per aver presentato le versioni spagnoli di C'è Posta Per Te e il Grande Fratello. Era il 2016 quando in Italia Maria De Filippi rivoluzionò il daytime lanciando iltrono gay di, un ...

