Treviso, madre si getta dal ponte insieme al figlio di 18 mesi: novità sulla condizioni di salute del piccolo (Di lunedì 22 febbraio 2021) È di ieri la drammatica notizia che ha gettato nello sconforto la comunità di Treviso. Al centro della triste vicenda di cronaca una mamma di 31 anni di Fanzolo di Veldego e il suo piccolo di appena 18 mesi. A lanciare l’allarme alle Forze dell’Ordine erano stati i parenti che attendevano mamma e figlio per cena, spaventati da quel ritardo e quel silenzio. Rintracciata l’auto della giovane, la scoperta della tragedia: la 31enne, che sembra soffrisse da tempo di disturbi psicologici, si sarebbe gettata dal ponte di Vidor avendo con sé il figlio in braccio; inutili i soccorsi per la donna, recuperata priva di vita, migliorano invece le condizioni di salute del piccolo. Mamma di 31 anni si ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 22 febbraio 2021) È di ieri la drammatica notizia che hato nello sconforto la comunità di. Al centro della triste vicenda di cronaca una mamma di 31 anni di Fanzolo di Veldego e il suodi appena 18. A lanciare l’allarme alle Forze dell’Ordine erano stati i parenti che attendevano mamma eper cena, spaventati da quel ritardo e quel silenzio. Rintracciata l’auto della giovane, la scoperta della tragedia: la 31enne, che sembra soffrisse da tempo di disturbi psicologici, si sarebbeta daldi Vidor avendo con sé ilin braccio; inutili i soccorsi per la donna, recuperata priva di vita, migliorano invece ledidel. Mamma di 31 anni si ...

RADIOBRUNO1 : Treviso: madre si getta dal ponte con il figlio di 18 mesi, salvo il bambino #Treviso #cronaca #RadioBruno… - tribuna_treviso : Il dramma di Vidor. È fuori pericolo il piccolo di un anno e mezzo caduto nel Piave. La stretta della madre gli ha… - infoitinterno : Treviso, madre si getta dal ponte insieme al figlioletto di un anno: il bimbo in condizioni gravi - erwalinho : @nicolatoffolo1 a treviso o non ti caga neanche tua madre o ti conoscono perché hai preso tante botte - FigliContesi : RT @fanpage: ?? La madre è morta sul colpo, il bimbo è sopravvissuto al terribile impatto ma è in condizioni gravissime -