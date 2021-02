Sciopero e manifestazioni di massa | il popolo del Myanmar sfida i Generali

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 22 febbraio 2021) L’avvertimento dei militari era molto chiaro: “se scenderete ancora una volta in piazza, rischierete la vita”. Ma la gente delin rivolta contro igolpisti non si è fatta intimorire dalle loro minacce ed è scesa in strada; centinaia di miglia di manifestanti hanno invaso le piazze della Birmania, da un capo all’altro del Paese delle Mille Pagode, mentre tutto si fermava per logenerale, dando il via alla più grande protesta dicontro il regime militare, mai registrata. La giunta golpista – ribattezzatasi “Consiglio di Amministrazione dello Stato” – ha accusato i manifestanti di incitamento alla “rivolta e all’anarchia”, affermando che “stanno incitando la gente, in particolare i giovani emotivi e gli adolescenti, a uno scontro con le autorità in cui subiranno la morte”. Quella che ormai ...