Salvini si sta allargando | ma si ricordi che i 49 milioni Striscia | la frase rubata a Mario Draghi | alta tensione? | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 febbraio 2021) "Caro Matteo". Ala notizia mandano in onda laal "", e il leader della Lega avrà atto un salto sul divano (e, immaginiamo, una risata). Nessun caso nel governo, almeno per ora. Le virgolette su "" sono necessarie perché in realtà si tratta dell'ineffabile Dario Ballantini, storico imitatore del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci. E il neo-premier colpisce ancora. Primo pensiero, per il Capitano: "Visto che si sta, le ricordo che l'euro dobbiamo tenercelo. Ma questo non significa che lei debba tenersi i famosi 49", è la velenosissima battuta del-Ballantini. Si esce poi dallo studio e ci si fa un giro per il ...