Rugby, l’Italia si ritrova a ranghi completi a Roma: negativi tutti i tamponi molecolari (Di lunedì 22 febbraio 2021) Dopo la settimana di break dal Sei Nazioni di Rugby, torna a radunarsi l’Italia, che finalmente si ritrova a ranghi compatti a Roma, dopo l’arrivo degli atleti rilasciati ai club di appartenenza per i match del fine settimana: in vista della sfida contro l’Irlanda, in programma sabato 27 febbraio alle ore 15.15 allo stadio Olimpico della città capitolina, tutti i tamponi molecolari sono risultati negativi ed il programma di allenamento si è svolto regolarmente. Queste le dichiarazioni di Luigi Troiani, team manager della Nazionale italiana, al sito federale: “Quella odierna è una giornata di lavoro strutturata con riunioni e sedute in palestra, divisi per reparti, e una successiva sessione di allenamento collettiva presso il CPO Giulio ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 febbraio 2021) Dopo la settimana di break dal Sei Nazioni di, torna a radunarsi, che finalmente sicompatti a, dopo l’arrivo degli atleti rilasciati ai club di appartenenza per i match del fine settimana: in vista della sfida contro l’Irlanda, in programma sabato 27 febbraio alle ore 15.15 allo stadio Olimpico della città capitolina,sono risultatied il programma di allenamento si è svolto regolarmente. Queste le dichiarazioni di Luigi Troiani, team manager della Nazionale italiana, al sito federale: “Quella odierna è una giornata di lavoro strutturata con riunioni e sedute in palestra, divisi per reparti, e una successiva sessione di allenamento collettiva presso il CPO Giulio ...

