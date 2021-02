Roma. ‘Scusi, un’informazione’: il complice lo distrae e lo deruba. Nei guai 2 giovani (Di lunedì 22 febbraio 2021) Nell’ambito dei servizi anti-assembramento messi in atto dai Carabinieri della Compagnia Roma Centro nelle aree di Villa Borghese, Terrazza del Pincio, piazza del Popolo e Tridente, sono stati arrestati due giovani ladri. Leggi anche: Baby ladre in azione ad Anzio, accerchiano e rapinano un’anziana: fermate 4 ragazze A finire in manette sono stati un cittadino algerino di 21 anni incensurato e un cittadino belga di 27 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine, entrambi nella Capitale senza fissa dimora. I due sono stati sorpresi dai Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina nei pressi di un bar di piazza di Spagna subito dopo aver derubato dello zaino un 38enne, distratto da uno dei due con la scusa di chiedere un’informazione mentre l’altro materialmente gli portava via lo zaino. La refurtiva è stata ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 22 febbraio 2021) Nell’ambito dei servizi anti-assembramento messi in atto dai Carabinieri della CompagniaCentro nelle aree di Villa Borghese, Terrazza del Pincio, piazza del Popolo e Tridente, sono stati arrestati dueladri. Leggi anche: Baby ladre in azione ad Anzio, accerchiano e rapinano un’anziana: fermate 4 ragazze A finire in manette sono stati un cittadino algerino di 21 anni incensurato e un cittadino belga di 27 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine, entrambi nella Capitale senza fissa dimora. I due sono stati sorpresi dai Carabinieri della StazioneSan Lorenzo in Lucina nei pressi di un bar di piazza di Spagna subito dopo averto dello zaino un 38enne, distratto da uno dei due con la scusa di chiedere un’informazione mentre l’altro materialmente gli portava via lo zaino. La refurtiva è stata ...

