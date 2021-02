Myanmar | l' Ue pronta a sanzioni contro i responsabili del golpe

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Il Consiglio europeo si dice tuttavia ancora disposto a sostenere il dialogo per risolvere la situazione e riportare la calma nel paese. Ma i militari minacciano i manifestanti: 'rischiate di morire'

Il Consiglio europeo si dice tuttavia ancora disposto a sostenere il dialogo per risolvere la situazione e riportare la calma nel paese. Ma i militari minacciano i manifestanti: 'rischiate di morire'. Più rapida la decisione sulla Birmania, con i ministri che hanno affermato come l'Europa sia "pronta ad adottare misure restrittive nei confronti dei diretti responsabili" del colpo di Stato. L'Unione europea è pronta ad adottare misure restrittive nei confronti dei diretti responsabili del colpo di Stato militare in Myanmar.