(Di lunedì 22 febbraio 2021) : il lancio dei paracadutisti dell’Esercito Si chiudono idi sci: la bandierale piste di. I paracadutisti dell’Esercito si sono lanciati con una bandiera italiana gigantesca per la cerimonia di chiusura deidi sci di2021, intitolata “From ski to sky”. Video Esercito Italiano Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi anche: 1. Il silenzio delle donne sul caso della ct iraniana obbligata dal marito a disertare idi Sci; // 2. “Nessun dorma”,lancia il countdown deidi Sci con un video spettacolare

Agenzia_Ansa : Si chiudono i Mondiali di sci: il Tricolore vola sopra Cortina Il lancio dei paracadutisti dell'Esercito… - Esercito : Il nostro amatissimo #tricolore, fiero e orgoglioso, domina le cinque torri nel magnifico scenario dolomitico! Un’e… - Coninews : Tricolore in volo sopra Cortina. ?????? Le immagini della cerimonia di chiusura della 46ª edizione dei Mondiali di s… - DigitalkPR : Ai Mondiali di Cortina, una ‘medaglia’ alla sostenibilità alimentare di Food for Good Fame di sport, fame di solida… - TgrRai : RT @TgrVeneto: Il 62enne atleta della nazionale messicana era alla sua 18esima partecipazione ai mondiali: un record. #ioseguoTgr #cortina… -

Ultime Notizie dalla rete : Mondiali sci

Fame di sport, fame di solidarietà. Ididi Cortina 2021, conclusisi ieri, vantano nel loro medagliere una iniziativa contro lo spreco alimentare. Il progetto delle onlus Banco Alimentare ed Equovento, e dell'associazione ...Per gli scandinavi sono le prime medaglie individuali in questidopo l'oro nella gara a ... Chiuso l'appuntamento più importante dell'anno, per loalpino la stagione agonistica non è però ...Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...Il "grande evento" appena concluso ha mostrato i forti limiti di una certa visione della montagna. Ora, scrive Luigi Casanova, la sfida è creare alleanze per impedire che vengano compromessi gli ultim ...