L’Ue dice no al forum di democrazie anti Cina. C’è lo zampino di Merkel? (Di lunedì 22 febbraio 2021) Passato il weekend, le cancellerie continuano a riflettere sul primo incontro del G7 annuale tenutosi venerdì e organizzato dal Regno Unito di Boris Johnson. “L’America è tornata, l’alleanza transatlantica è tornata”, ha dichiarato a pochi minuti dalla fine del vertice il presidente statunitense Joe Biden intervenendo alla Munich Security Conference assieme alla cancelliera tedesca Angela Merkel e al presidente Emmanuel Macron. Pur evitando riferimento espliciti all’accordo sugli investimenti raggiunto tra Unione europea e Cina a fine dicembre e al gasdotto russo Nord Stream 2 per non palesare i punti di frizione con le controparti europee già al primo incontro pubblico, il nuovo inquilino della Casa Bianca ha messo nel mirino la Cina (“dobbiamo prepararci insieme a una competizione strategica a lungo ... Leggi su formiche (Di lunedì 22 febbraio 2021) Passato il weekend, le cancellerie continuano a riflettere sul primo incontro del G7 annuale tenutosi venerdì e organizzato dal Regno Unito di Boris Johnson. “L’America è tornata, l’alleanza transatlca è tornata”, ha dichiarato a pochi minuti dalla fine del vertice il presidente statunitense Joe Biden intervenendo alla Munich Security Conference assieme alla cancelliera tedesca Angelae al presidente Emmanuel Macron. Pur evitando riferimento espliciti all’accordo sugli investimenti raggiunto tra Unione europea ea finembre e al gasdotto russo Nord Stream 2 per non palesare i punti di frizione con le controparti europee già al primo incontro pubblico, il nuovo inquilino della Casa Bianca ha messo nel mirino la(“dobbiamo prepararci insieme a una competizione strategica a lungo ...

borghi_claudio : Ma che dice questo? 'Disastro UE'??? Ma come osa? Non è europeista? Esilio immediato! Merkel chiude le frontiere e… - straneuropa : Le norme sulle concessioni balneari 'violano il diritto dell'Ue e compromettono la certezza del diritto per i servi… - formichenews : L’Ue dice no al forum di democrazie anti Cina. C’è lo zampino di Merkel? Dubbi Ue sul D-10 voluto da Biden e Johns… - nadia96966280 : RT @busettodavide: 'America is back” dice @JoeBiden. A parte che a) gli #USA non rappresentano l'America e b) purtroppo Washington non se n… - EURACTIVItalia : Oggi dalle Capitali: ???? L'#Ue è responsabile della terza ondata di #COVID19, secondo il ministro della salute polac… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Ue dice Migranti: sindaco Lampedusa, 'naufragio nuovo monito Ue' Affaritaliani.it