Juventus-Crotone | Paratici | “Dybala sta migliorando ma non è ancora pronto Chiesa? Si è adattato bene”

Leggi su mediagol

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Laprova a ripartire dopo lo brutto stop col Porto, affrontando in casa il.La Vecchia Signora finora non ha convinto pienamente e Pirlo è alla ricerca di maggiore continuità all'interno dei 90 minuti. Nel pre partita della sfida contro i calabresi, Fabioha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.Pauloè un giocatore che sicuramente sta mancando ai bianconeri, il dirigente rassicura sulle condizioni dell'argentino: "Haqualche problemino, alcuni giorni sta meglio, altri giorni sta peggio. Mercoledì sembrava essere più avanti, poi ha risentito dolore. Il rinnovo? Ne abbiamo parlato, ne stiamo parlando e andremo avanti così. Giochiamo tantissimo, ogni tre giorni. Affrontiamo una partita per volta, come abbiamo sempre fatto, poi vedremo come sarà la ...