Inzaghi sugli ottavi di Champions | “É il coronamento di 5 anni di lavoro Scenderemo in campo con la solita umiltà”

Conferenza stampa per Simone Inzaghi alla vigilia della sfida di Champions League contro il Bayern Monaco. Queste le parole del tecnico biancoceleste: "Sarà una bellissima emozione, è il coronamento di cinque anni di lavoro insieme a un gruppo meraviglioso. Il cammino è stato lungo e difficile, Scenderemo in campo con la solita umiltà. Il Bayern è appena diventato campione del Mondo, nelle ultime due di campionato ha fatto un pareggio e una sconfitta, ma prima aveva fatto 5 vittorie consecutive. Più che i punti deboli del Bayern, sto lavorando sui punti di forza della Lazio".

