Gli occhiali di Apple che potrebbero sostituire gli iPhone (Di lunedì 22 febbraio 2021) AGI - Addio smartphone? Nel 2022 una nuova tecnologia potrebbe mettere fine, o almeno far scattare il conto alla rovescia, all'apparecchio elettronico piu' diffuso al mondo. Dopo aver lanciato, nel 2007, l'iPhone, non il primo smartphone sul mercato ma quello che indicò un concetto nuovo di uso del cellulare, Apple sta testando un sistema da indossare come un paio di occhiali che dovrebbe sostituire il tradizionale telefonino. Secondo The Information e Bloomberg, i nuovi occhiali Ar, pensati sul modello di quelli per creare una realtà virtuale, dovrebbero andare sul mercato all'inizio del prossimo anno, in tirature limitata, e costare circa tremila dollari. Dotati di una dozzina di microcamere in grado di tracciare il movimento degli occhi e delle mani, gli occhiali rimanderebbero ... Leggi su agi (Di lunedì 22 febbraio 2021) AGI - Addio smartphone? Nel 2022 una nuova tecnologia potrebbe mettere fine, o almeno far scattare il conto alla rovescia, all'apparecchio elettronico piu' diffuso al mondo. Dopo aver lanciato, nel 2007, l', non il primo smartphone sul mercato ma quello che indicò un concetto nuovo di uso del cellulare,sta testando un sistema da indossare come un paio diche dovrebbeil tradizionale telefonino. Secondo The Information e Bloomberg, i nuoviAr, pensati sul modello di quelli per creare una realtà virtuale, dovrebbero andare sul mercato all'inizio del prossimo anno, in tirature limitata, e costare circa tremila dollari. Dotati di una dozzina di microcamere in grado di tracciare il movimento degli occhi e delle mani, glirimanderebbero ...

Agenzia_Italia : Gli occhiali di Apple che potrebbero sostituire gli iPhone - Salvinio1 : @MT_Meli_ Vogliamo ricordare alla Meli che „Mani pulite“ fu inaugurata per chiarire chi ruba di più, dove un #Nano… - MuseLOMBARDIA : @1_caffi Manuela, Nicola, Andrea ed Irene vi invitiamo a riscrivere una poesia insieme. Non esiston bambini brutti… - riverzharkov : @krystianville mamma mia oh gli occhiali da sole ti stanno benissimo per tappare la tua faccia di merda - RaffyB_68 : RT @spinax64: ...e gioca a golf con gli occhiali da sole. Un semi-Dio! # -

Ultime Notizie dalla rete : Gli occhiali Paura in centro a Trento, aggredisce il pizzaiolo con lo spray e ruba i soldi ma viene inseguito e placcato Il pizzaiolo, fortunatamente, indossava gli occhiali. Si pulisce le lenti e nonostante la lacrimazione si getta all'inseguimento. "Si è diretto - aggiunge il titolare di Ibris - verso via Pozzo e ...

Lo stile impeccabile di una regina fantasy contemporanea ...che ha fatto scuola anche come maternity look con i leggings e le salopette abbinati agli occhiali ... nella moda giorno non mancano gli accenti folk come gli stivali camperos country, da abbinare alle ...

Gli occhiali di Apple che potrebbero sostituire gli iPhone AGI - Agenzia Giornalistica Italia Gli occhiali di Apple che potrebbero sostituire gli iPhone Secondo The Information e Bloomberg, i nuovi Ar, pensati sul modello di quelli per creare una realtà virtuale, dovrebbero andare sul mercato all'inizio del prossimo anno, in tirature limitata, e costa ...

OCCHIALI SOSTENIBILI PER RE GIORGIO Giorgio Armani continua nel suo impegno concreto per la sostenibilità, anche puntando sull’eyewear. I nuovi progetti, senza rinunciare alla bellezza e allo stile, contribuiranno a consolidare la svolt ...

Il pizzaiolo, fortunatamente, indossava. Si pulisce le lenti e nonostante la lacrimazione si getta all'inseguimento. "Si è diretto - aggiunge il titolare di Ibris - verso via Pozzo e ......che ha fatto scuola anche come maternity look con i leggings e le salopette abbinati agli... nella moda giorno non mancanoaccenti folk comestivali camperos country, da abbinare alle ...Secondo The Information e Bloomberg, i nuovi Ar, pensati sul modello di quelli per creare una realtà virtuale, dovrebbero andare sul mercato all'inizio del prossimo anno, in tirature limitata, e costa ...Giorgio Armani continua nel suo impegno concreto per la sostenibilità, anche puntando sull’eyewear. I nuovi progetti, senza rinunciare alla bellezza e allo stile, contribuiranno a consolidare la svolt ...