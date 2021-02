Giovanni Gozzini sospeso dal rettore di Siena per gli insulti a Giorgia Meloni (Di lunedì 22 febbraio 2021) Gli insulti a Giorgia Meloni costano la sospensione al professore Giovanni Gozzini. Il docente dell’università di Siena e storico aveva definito la leader di Fratelli d’Italia prima “ortolana e pesciaiola”, per poi andare giù sempre più duro: “Rana dalla bocca larga, vacca, scrofa”. La decisione dell’ateneo ha effetto immediato ed è la logica conseguenza di quanto aveva già annunciato il rettore definendosi “indignato” per le offese. Adesso il numero uno dell’università senese Luigi Frati ha deciso la sospensione dall’insegnamento in via cautelativa e ha avanzato al Collegio di disciplina la sua proposta di sanzione: tre mesi di stop dall’attività didattica, senza stipendio. L’organismo interno all’ateneo, presieduto dalla professoressa Gabriella Piccinni, si riunirà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Glicostano la sospensione al professore. Il docente dell’università die storico aveva definito la leader di Fratelli d’Italia prima “ortolana e pesciaiola”, per poi andare giù sempre più duro: “Rana dalla bocca larga, vacca, scrofa”. La decisione dell’ateneo ha effetto immediato ed è la logica conseguenza di quanto aveva già annunciato ildefinendosi “indignato” per le offese. Adesso il numero uno dell’università senese Luigi Frati ha deciso la sospensione dall’insegnamento in via cautelativa e ha avanzato al Collegio di disciplina la sua proposta di sanzione: tre mesi di stop dall’attività didattica, senza stipendio. L’organismo interno all’ateneo, presieduto dalla professoressa Gabriella Piccinni, si riunirà ...

