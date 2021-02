Fabio Fazio dev’essere operato | sospeso Che Tempo che Fa

(Di lunedì 22 febbraio 2021)verrà sottoposto a breve ad un intervento chirurgico: preoccupazione per il conduttore tv che non potrà essere in onda il prossimo sabato, in quanto l’intervento gli impedirà di parlare per qualche giorno.non ha fornito grandi dettagli rispetto al tipo di operazione a cui verrà sottoposto ma ha parlato della problematica clinica come di “incidenti del mestiere”, per cui si suppone che si tratti di qualcosa che coinvolge la sfera della vocalità.sottoposto a intervento chirurgico: i dettagli L’annuncio è stato dato negli ultimi minuti della scorsa puntata di Cheche fa proprio da, che ha introdotto il discorso parlandone con Luciana Littizzetto, consueta ospite di chiusura del programma: “Noi ...

