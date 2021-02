Draghi: ecco la nomina dei sottosegretari del nuovo Governo (Di lunedì 22 febbraio 2021) La vera sfida per il Governo Draghi rimane la scelta del nuovo team dei sottosegretari. Disparità, disequilibri: i partiti e le loro pretese Dopo il grande consenso ottenuto al Senato e alla Camera, Mario Draghi dovrà fare i conti con una squadra al sottoGoverno ancora incompiuta. Ancora al vaglio viceministri e sottosegretari, la competizione si fa alta per i partiti, impegnati a tirare acqua al proprio mulino nella delicata fase di nomina. L’appuntamento potrebbe però subire ritardi, considerata la difficoltà nel trovare un accordo tra gli esponenti dei diversi partiti. Le posizioni a disposizione sarebbero circa 42, un’occasione che ha inaugurato una vera e propria guerra di posizione per il nuovo ... Leggi su zon (Di lunedì 22 febbraio 2021) La vera sfida per ilrimane la scelta delteam dei. Disparità, disequilibri: i partiti e le loro pretese Dopo il grande consenso ottenuto al Senato e alla Camera, Mariodovrà fare i conti con una squadra al sottoancora incompiuta. Ancora al vaglio viceministri e, la competizione si fa alta per i partiti, impegnati a tirare acqua al proprio mulino nella delicata fase di. L’appuntamento potrebbe però subire ritardi, considerata la difficoltà nel trovare un accordo tra gli esponenti dei diversi partiti. Le posizioni a disposizione sarebbero circa 42, un’occasione che ha inaugurato una vera e propria guerra di posizione per il...

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette , rassegna politicamente scorrettissima con Capezzone. Attesa per le decisioni di Draghi su… - fattoquotidiano : “Il nostro Mes è lei, presidente Draghi. Ecco perché noi di Italia viva non lo chiediamo più”. Le (surreali) parole… - borghi_claudio : Ecco, diciamo che dopo questo intervento Draghi, che sicuramente parla la stessa lingua di Alberto, sa che sappiamo… - EdizioniAnicia : ????? Vaccino Covid, Draghi chiede alle Regioni di accelerare su docenti e Ata - lVendemiale : (ANSA) - ROMA, 22 FEB - #Figc: #Gravina 'Impianti? capo di gabinetto Mef può aiutare' ecco, quando mettevamo in du… -