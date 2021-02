Champions League, Benzema non dovrebbe recuperare per Atalanta-Real Madrid (Di lunedì 22 febbraio 2021) Brutte notizie per il Real Madrid: Karim Benzema molto probabilmente non sarà disponibile per il match contro l’Atalanta, valido per l’andata degli ottavi di Champions League. Lo riporta Marca, spiegando come, a meno di un clamoroso recupero dell’ultimo secondo, Zidane dovrà fare a meno della punta francese, che non ha preso parte all’allenamento odierno . Un’assenza pesante, che amplifica l’emergenza per gli spagnoli: saranno assenti, infatti, anche Valverde, Rodrygo, Hazard, Sergio Ramos, Carvajal, Militao, Odriozola e Marcelo. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 22 febbraio 2021) Brutte notizie per il: Karimmolto probabilmente non sarà disponibile per il match contro l’, valido per l’andata degli ottavi di. Lo riporta Marca, spiegando come, a meno di un clamoroso recupero dell’ultimo secondo, Zidane dovrà fare a meno della punta francese, che non ha preso parte all’allenamento odierno . Un’assenza pesante, che amplifica l’emergenza per gli spagnoli: saranno assenti, infatti, anche Valverde, Rodrygo, Hazard, Sergio Ramos, Carvajal, Militao, Odriozola e Marcelo. SportFace.

