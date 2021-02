Campionati sospesi | Sky multata per mancati rimborsi ai suoi abbonati

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Sky ha ricevuto una multa da due milioni di euro per non aver rimborsato i proprinel momento in cui isono statiCome riferito da Corriere della Sera, l’Antitrust ha multato Sky per 2 milioni di euro per aver adottato pratiche commerciali scorrette nei confronti deglia pacchetti Calcio e Sport. Sky non ha riconosciuto la rimodulazione o il rimborso automatico dei canoni mensili dei pacchetti, dalla sospensione di tutte le competizione calcistiche dovute al lockdwon fino alla loro ripresa. Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Campionati sospesi

Calcio News 24

Sky ha ricevuto una multa da due milioni di euro per non aver rimborsato i propri abbonati nel momento in cui isono stati ...... nessuna rimodulazione o rimborso automatico dei canoni mensili nel periodo in cui partite esono staticausa Covid - 19. Durante questi mesi, i clienti ' hanno continuato a pagare ...Sky ha ricevuto una multa da due milioni di euro per non aver rimborsato i propri abbonati nel momento in cui i campionati sono stati sospesi ...L’ottava sconfitta di un campionato sinistro fa più tristezza che rabbia. L’ultima scena si può solo immaginare. Il pensiero accompagna Osimhen, un’ambulanza velocemente lo porta al “Papa Giovanni”, o ...