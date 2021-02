Borse europee in calo. A Milano spicca il settore autostradale

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 22 febbraio 2021) (Teleborsa) –è debole, in scia alle altredi Eurolandia. Sul listino milaneseno Atlantia, la migliore del FTSE MIB in attesa che la cordata capitanata da CDP avanzi l’offerta per Autostrade per l’Italia, e ASTM, che segna un +27% dopo che la famiglia Gavio e il fondo francese Ardian hanno lanciato una offerta pubblica di acquisto volontaria nei confronti del gestore. L’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,01%. L’Oro continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1.796,9 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 59,49 dollari per barile. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +93 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo ...