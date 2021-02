Australian Open 2021, Novak Djokovic suona la nona sinfonia a Melbourne e la sua sfida contro il tempo continua (Di lunedì 22 febbraio 2021) 9 i successi negli Australian Open, 18 i Major vinti, 21 le partite di fila vinte a Melbourne, 82 i titoli nel circuito ATP in bacheca e il prossimo 8 marzo saranno 311 settimane da n.1 indiscusso, superando Roger Federer. Sono questi i dati che hanno a che fare con Novak Djokovic. A Melbourne, il campione serbo ha detto chiaramente che la nuova generazione di tennisti non è ancora pronta per la successione e lui di passare il testimone non ne ha alcuna intenzione. Di fatto, il dominio dei tre “titani” (Djokovic, Nadal e Federer) persiste, rappresentato dai 58 Slam vinti in tre e dal fatto che dalla prima vittoria di Rafa al Roland Garros nel 2005 a Parigi i cosiddetti “Fab-3” abbiano vinto 54 Major sui 63 a disposizione, ovvero l’85.7%. Un dato spaventoso. Le ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 febbraio 2021) 9 i successi negli, 18 i Major vinti, 21 le partite di fila vinte a, 82 i titoli nel circuito ATP in bacheca e il prossimo 8 marzo saranno 311 settimane da n.1 indiscusso, superando Roger Federer. Sono questi i dati che hanno a che fare con. A, il campione serbo ha detto chiaramente che la nuova generazione di tennisti non è ancora pronta per la successione e lui di passare il testimone non ne ha alcuna intenzione. Di fatto, il dominio dei tre “titani” (, Nadal e Federer) persiste, rappresentato dai 58 Slam vinti in tre e dal fatto che dalla prima vittoria di Rafa al Roland Garros nel 2005 a Parigi i cosiddetti “Fab-3” abbiano vinto 54 Major sui 63 a disposizione, ovvero l’85.7%. Un dato spaventoso. Le ...

WeAreTennisITA : ?? 9??VAK DJOKOVIC ?? L’Australian Open è un torneo semplice: 128 uomini si ribattono una palla per due settimane e… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS NOVAK DJOKOVIC VINCE L'AUSTRALIAN OPEN IN FINALE BATTUTO MEDVEDEV 7-5, 6-2, 6-2 #SkyTennis… - Eurosport_IT : 100% NAOMI OSAKA! ???? La campionessa giapponese vince gli Australian Open per la seconda volta in carriera, facendo… - RassegnaZampa : #Tennis L'urlo di gioia, gli abbracci e...: tutta l'emozione di Djokovic - princigallomich : Djokovic vince per la nona volta gli Australian Open -