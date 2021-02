WhatsApp, utenti truffati: attenzione a questo coupon (Di domenica 21 febbraio 2021) Diverse segnalazioni di utenti truffati stanno arrivando a WhatsApp. Nell’occhio del ciclone un coupon fasullo: vediamo come difenderci dal raggiro. Ancora segnalazioni a WhatsApp da parte di utenti inconsapevolmente truffati. Infatti nelle ultime ore sta circolando sull’applicazione un presunto coupon dal valore di 250 euro, utilizzabile presso grandi catene come Zara, H&M, MediaWorld, Euronics, Expert. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 21 febbraio 2021) Diverse segnalazioni distanno arrivando a. Nell’occhio del ciclone unfasullo: vediamo come difenderci dal raggiro. Ancora segnalazioni ada parte diinconsapevolmente. Infatti nelle ultime ore sta circolando sull’applicazione un presuntodal valore di 250 euro, utilizzabile presso grandi catene come Zara, H&M, MediaWorld, Euronics, Expert. L'articolo proviene da Inews.it.

