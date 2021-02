Vaccini anti-covid, trovata l’intesa: parteciperanno anche i medici di base (Di domenica 21 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiVia libera al protocollo d’intesa nazionale tra medici di famiglia, governo e Regioni che definisce la partecipazione dei medici di base alla campagna vaccinale anti-covid in corso. L’accordo ha ottenuto l’adesione di tutti i sindacati. Il Protocollo d’intesa, si legge nel documento, “definisce la cornice nazionale e le modalità per il coinvolgimento dei medici di medicina generale nella campagna di vaccinazione nazionale anti covid-19, che dovranno essere successivamente declinate a livello regionale“. Viene condivisa la “necessità che nell’ambito degli accordi a livello regionale sia individuata, sulla base delle indicazioni e delle priorità definite dal Piano strategico vaccinale, la ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 21 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiVia libera al protocollo d’intesa nazionale tradi famiglia, governo e Regioni che definisce la partecipazione deidialla campagna vaccinalein corso. L’accordo ha ottenuto l’adesione di tutti i sindacati. Il Protocollo d’intesa, si legge nel documento, “definisce la cornice nazionale e le modalità per il coinvolgimento deidina generale nella campagna di vaccinazione nazionale-19, che dovranno essere successivamente declinate a livello regionale“. Viene condivisa la “necessità che nell’ambito degli accordi a livello regionale sia individuata, sulladelle indicazioni e delle priorità definite dal Piano strategico vaccinale, la ...

