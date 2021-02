Mondiali Cortina | quarto Alex Vinatzer nello slalom

(Di domenica 21 febbraio 2021) Sport invernali, i risultati di domenica 21 febbraio. Aposto perD’AMPEZZO (BELLUNO) – Sport invernali, i risultati di domenica 21 febbraio. Idi sci alpino per l’Italia si concludono con una medaglia di legno., infatti, ha terminato la prova diin quarta posizione. Qualche rammarico per il classe 1999 che, dopo aver concluso in seconda posizione la prima manche, non è riuscito a ripetersi nella seconda. Una domenica di recriminazioni in casa Italia. Stefano Gross, infatti, è uscito nella prima discesa quando aveva il miglior crono e il podio poteva essere alla sua portata. 14° Manfred Moelgg, autore di una buona ...

Agenzia_Ansa : Si chiudono i Mondiali di sci: il Tricolore vola sopra Cortina Il lancio dei paracadutisti dell'Esercito… - Eurosport_IT : LUCA DE ALIPRANDINIIIIIIIIII! ?????? Che impresa dell'azzurro che centra la medaglia d'ARGENTO nel Gigante ai Mondia… - Eurosport_IT : LA GARA PERFETTA DI LUCA DE ALIPRANDINI! ???????? Luca De Aliprandini conquista la medaglia d'argento in gigante ai Mo… - ElenaBrunelli : RT @Agenzia_Ansa: Si chiudono i Mondiali di sci: il Tricolore vola sopra Cortina Il lancio dei paracadutisti dell'Esercito #Cortina2021 #AN… - flamanc24 : RT @chetempochefa: Stasera a #CTCF ci collegheremo con i campioni @BassinoMarta e @dealiprandini, rispettivamente oro nello slalom parallel… -

Ultime Notizie dalla rete : Mondiali Cortina

L'Italia lasciacon un oro (Marta Bassino in parallelo) e un argento (Luca De Aliprandini in gigante), decisamente troppo poco rispetto alle attese. Il bottino della rassegna iridata ......è stata al fianco di Fondazione2021 in qualità di Digital Imaging Partner dei Campionati del Mondo di Sci Alpino che si concludono oggi ad'Ampezzo. In questa edizione dei...(Sciare) Ho preso il ritmo giusto, speriamo per la seconda manche". Alex Vinatzer è secondo dopo la prima manche dello slalom maschile, prova che chiude i Mondiali di Cortina. (Sky Sport) Uno slalom ...E poi un determinato Alex Vinatzer al via con il 17 che nel video ci ha detto di stare meglio rispetto ad un difficile gennaio e puntare al podio mondiale. START LIST SLALOM MASCHILE CORTINA 2021 – To ...