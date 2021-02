Milan-Inter | Handanovic para e Lautaro-Lukaku segnano | rossoneri ko

(Di domenica 21 febbraio 2021), un derby dio così importante non si giocava da tempo in terra lombarda. L’capolista ed ilpronto al nuovo sorpasso in classifica. La posta in gioco era davvero altissimo ed il banco, in quella che è stata una perfetta partita di poker, l’ha portato a casa Antonio Conte che, al triplice fischio finale della partita, è uscito vittorioso sul collega Stefano Pioli grazie alla doppietta diMartinez e all’immancabile marcatura di Romelu. I nerazzurri mantengono la vetta della Serie A ed allungano ulteriormente sui rivali cittadini facendo segnare un +4 in graduatoria decisamente rassicurante. I grandi sconfitti della contesa, invece, potrebbe vedere la Roma negli specchietti: in caso di vittoria a Benevento, Paulo Fonseca ...

Inter : ?? | GOL DEL MESE Precisione e freddezza: è di @ChrisEriksen8 il miglior gol del mese di gennaio con la sua punizio… - Inter : ?? | CONCENTRAZIONE Facce da #DerbyMilano! ?? ???? #Lautaro Martinez ???? Ivan #Perisic ???? Milan #Skriniar ???? Marcelo… - repubblica : Derby Milan-Inter, tensione tra migliaia di tifosi assembrati fuori da San Siro: salta il distanziamento, si rischi… - lnzpcr : @gippu1 Bello che anche chi tifa Milan ritenga quelli dell'Inter 'i buoni', però è ancora presto per parlare di fuga. ?? - Sommo_89 : Dopo il #DerbyMilano l'Inter di #AntonioConte vola a +4 dal #Milan. Considerato il calo dei rossoneri e il rendimen… -

L'affonda ile vola a 53 punti in cima alla classifica di Serie A raccogliendo i 3 punti del derby grazie alla solita coppia Lukaku - Lautaro, che decidono il match mentre Handanovic e la ...L'porta a casa magistralmente 3 - 0 un derby quasi perfetto e conferma il primato in classifica, allungando a +4 il distacco sul. Show della Lu - La, con doppietta di Lautaro e gol di Lukaku.Hanno fatto il giro del web le immagini dei tifosi che hanno accompagnato le due squadre a San Siro, quando sono arrivate per giocarsi il derby Milan-Inter Sui social diverse le parole su chi non ha ...Finisce con una vittoria larga dell’Inter per 3 a 0. Doppietta di Martinez decisiva, Ibrahimovic non si è mai visto. Le pagelle per il fantacalcio L’Inter domina il derby e si porta a +4 dal Milan in ...