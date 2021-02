Laura Scaramozzino in libreria con “Dastan verso il mare”

(Di domenica 21 febbraio 2021)pubblica “il”, secondo appuntamento della collana I CODICI di Edizioni Piuma dedicata ai mondi fantastici per giovani lettori “il” diè il secondo appuntamento della collana I CODICI di Edizioni Piuma, dedicata ai mondi fantastici per giovani lettori, tra distopie, ucronie, fantascienza e steampunk (Cover Poster di… L'articolo Corriere Nazionale.

OperaSpaziale : Dastan verso il mare di Laura Scaramozzino - fantascienza italiana - Edizioni Piuma -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Scaramozzino

Corriere Nazionale

Lavorare conè stata un'esperienza più che positiva. Siamo rimasti felicemente colpiti per come sia stata brava nell'affrontare la scrittura per un pubblico più piccolo, nonostante ...Il volume è curato da Marco Peluso e Monia Rota che si alternano nei racconti con Maria Masella,, Monica Gentile, Serena Pisaneschi, Claudio Santoro, Mara Fortuna, Floriana Naso, ...Laura Scaramozzino pubblica “Dastan verso il mare”, secondo appuntamento della collana I CODICI di Edizioni Piuma dedicata ai mondi fantastici per giovani lettori “Dastan verso il mare” di Laura Scara ...“DASTAN VERSO IL MARE” di Laura Scaramozzino è il secondo appuntamento della collana I CODICI di Edizioni Piuma, dedicata ai mondi fantastici per giovani lettori, tra distopie, ucronie, fantascienza e ...