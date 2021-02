I numeri dell’emergenza coronavirus, il punto della settimana (Di domenica 21 febbraio 2021) coronavirus, l’andamento dell’epidemia dal 15 al 21 febbraio. Resta stabile l’andamento della curva. ROMA – coronavirus, l’andamento dell’epidemia dal 15 al 21 febbraio. Piccoli segnali di ripresa della curva in Italia se si fa un confronto con la settimana precedente. Il rallentamento registrato si è bloccato e in questi ultimi giorni c’è stato un andamento stabile sia per quanto riguarda il tasso di positività che per i ricoveri. Aumentano leggermente i pazienti in terapia intensiva, ma questo potrebbe essere stato causato da una nuova frenata dei decessi. coronavirus, l’andamento dal 15 al 21 febbraio In leggero aumento i contagi rispetto ai sette giorni precedenti. Sono 87.435 i nuovi casi registrati nell’ultima settimana su 1.890.358. Tasso di positività ... Leggi su newsmondo (Di domenica 21 febbraio 2021), l’andamento dell’epidemia dal 15 al 21 febbraio. Resta stabile l’andamentocurva. ROMA –, l’andamento dell’epidemia dal 15 al 21 febbraio. Piccoli segnali di ripresacurva in Italia se si fa un confronto con laprecedente. Il rallentamento registrato si è bloccato e in questi ultimi giorni c’è stato un andamento stabile sia per quanto riguarda il tasso di positività che per i ricoveri. Aumentano leggermente i pazienti in terapia intensiva, ma questo potrebbe essere stato causato da una nuova frenata dei decessi., l’andamento dal 15 al 21 febbraio In leggero aumento i contagi rispetto ai sette giorni precedenti. Sono 87.435 i nuovi casi registrati nell’ultimasu 1.890.358. Tasso di positività ...

