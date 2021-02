Fdi: Fratoianni, 'inaccettabili parole su Meloni, ancora più odioso verso una donna' (Di domenica 21 febbraio 2021) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Come si sa, sono ben lontano dalle idee di Giorgia Meloni, e proprio perchè le considero pericolose continuerò a combatterle come ho fatto finora. Ma con le parole di odio, di #sessismo e con gli insulti non si fa lotta politica. Per questo ritengo inaccettabile quanto accaduto alla leader di #FdI, ancora più odioso nei confronti di una donna". Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. "C'è un compito della politica, nessuno escluso - prosegue l'esponente della sinistra - riportare il confronto sul merito e nel rispetto degli avversari. Vale per i docenti universitari come per qualsiasi altro cittadino, e deve valere ancor di più - conclude Fratoianni - per gli esponenti politici a partire da ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Come si sa, sono ben lontano dalle idee di Giorgia, e proprio perchè le considero pericolose continuerò a combatterle come ho fatto finora. Ma con ledi odio, di #sessismo e con gli insulti non si fa lotta politica. Per questo ritengo inaccettabile quanto accaduto alla leader di #FdI,piùnei confronti di una". Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola. "C'è un compito della politica, nessuno escluso - prosegue l'esponente della sinistra - riportare il confronto sul merito e nel rispetto degli avversari. Vale per i docenti universitari come per qualsiasi altro cittadino, e deve valere ancor di più - conclude- per gli esponenti politici a partire da ...

