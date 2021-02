Coronavirus | un anno di pandemia Da Codogno ai vaccini LA CRONISTORIA E TUTTI I NUMERI

(Di domenica 21 febbraio 2021) 20 febbraio 2020 - 21 febbraio 2021. Le date che non dimenticheremo mai. Lpi angosciante della nostra storia. Dodici mesi che hsegnato profondamente le vite di ognuno di noi. In quel 20 ...

fattoquotidiano : UN ANNO DI COVID Un anno fa, l’équipe del laboratorio di Microbiologia del Sacco di Milano individuò il primo caso… - Tg3web : Un anno fa il primo caso di coronavirus a Codogno. Oltre 95mila le vittime nel nostro Paese. Un prezzo altissimo lo… - lucasofri : A Bergamo nessuno sapeva - dboschi : Ricordiamo com'è iniziato, e ora cerchiamo di non ignorare i rischi di una vita rinchiusi nella paura. A Bergamo n… - massimolegacoop : RT @Am_Parente: Ad un anno dal primo paziente ammalato di COVID 19 a Codogno, ho avuto l'onore di partecipare stamattina ad un'iniziativa d… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus anno

Siamo all'anniversario. È undal giorno in cui a Codogno una dottoressa capì che un suo paziente " giovane e forte, eppure ... Il? Roba che riguarda i cinesi, si diceva. Un po' come tra ...Ecco la CRONISTORIA di quest: 20 febbraio Emergono i primi casi diin Italia a Codogno in provincia di Lodi. Scoppia subito il focolaio nel centro del Lodigiano con 16 casi. Ma i ...Firenze, 20 febbraio 2021 - I nuovi casi positivi Covid registrati in Toscana sono 953 su 21.572 test di cui 13.471 tamponi molecolari e 8.101 test rapidi, con un tasso dei nuovi positivi del 4,42% (8 ...Gates ha appena speso parole decisamente positive su Elon Musk, che di norma non è così gentile con il co-fondatore di Microsoft. Ha anche risposto in merito alla sua posizione short sulle azioni Tesl ...