Basket femminile, Serie A1 2021: Schio impone a Venezia il primo ko stagionale, cade la Virtus Bologna (Di domenica 21 febbraio 2021) Dopo i tre anticipi di ieri, tra il pomeriggio e la serata odierna si è completata la ventesima giornata della Serie A1 2020-2021 di Basket femminile. In copertina il successo di Schio nel big match contro Venezia, mentre la Virtus Bologna cade ad Empoli. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Primo ko stagionale per la Reyer Venezia, che dopo diciannove vittorie consecutive perde malamente lo scontro diretto contro il Famila Schio, che ora è a soli quattro punti di distanza (con una partita da recuperare). Al "Palaromare" finisce 84-62: un match dominato dalle Oranges, al comando dall'inizio alla fine e abili ad allungare nei quarti centrali della gara.

