Vicenza-SPAL 2-2: biancorossi recuperano dal doppio svantaggio (Di sabato 20 febbraio 2021) Vicenza-SPAL 2-2. Al Romeo Menti il Vicenza pareggia 2 a 2 contro la SPAL, dopo essere andato sotto di due gol nel primo tempo. Gli estensi avevano infatti sbloccato il match al 28? con Paloschi e poi Valoti su rigore aveva raddoppiato. Nella ripresa nel giro di cinque minuti Pasini e Meggiorini hanno firmato la rimonta biancorossa. Cos'è successo nel primo tempo? Di Carlo opta per Gori accanto a Meggiorini in attacco con Giacomelli treuqartista e Vandeputte mezzala destra. Marino ha di nuovo a disposizione Valoti, rientrato dalla qualifica e davanti schiera il duo Asencio-Paloschi. Parte subito molto forte la SPAL e al 18? la prima vera occasione per Segre che, servito da Asencio, calcia però in maniera troppo debole e Grandi blocca a terra senza problemi. Un minuto dopo ci prova anche ...

