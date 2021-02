Puglia | scuole chiuse ma non per tutti | ecco l' ordinanza ufficiale di Emiliano

(Di sabato 20 febbraio 2021) Adesso è. L'dichiude leinper ben 2 settimane. Scioltii dubbi: sarannoa casa, sarannotutte le. Ma non so tratterà di un vero e proprio lockdown, perchè la scuola potrà decidere di accettare gli studenti che «per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata». Inoltre resteranno in presenza i laboratori. Nel frattempo inizieranno le vaccinazioni e proprio alcuni plessi scolastici potranno essere i centri addetti ad ospitare tale evento.indal 22 Febbraio al 5 Marzo Questi i punti più importanti ...

Confermate le previsioni anticipate ieri: chiuse per due settimane in, dall'Infanzia alle Superiori. Ecco il provvedimento firmato dal presidente Michele Emiliano, con validità da lunedì 22 febbraio a venerdì 5 marzo. Lo ha spiegato l'assessore alla Salute della Regione, Pier Luigi Lopalco, a margine dell'avvio della campagna vaccinale degli operatori scolastici di Bari. L'ordinanza varrà fino al 5 marzo. Con decorrenza dal 22 febbraio e sino a tutto il 5 marzo 2021, le Istituzioni Scolastiche. Didattica in presenza ammessa per attività laboratoriali e per gli alunni con disabilità. Emiliano: 'Limitare la circolazione del virus in queste settimane per evitare scenari imprevedibili e critici'